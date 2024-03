Die Performa Möbel und Design GmbH in Heilbronn bietet exklusive Möbelstücke. In der eigenen Schreinerei werden in Kleinserie Betten, Regale, Garderoben, Tische und vieles mehr angefertigt. Das Design ist zeitlos und formschön, die Ausführung hochwertig und langlebig. Das Unternehmen bietet Anfertigungen nach Maß für Privathaushalte, etwa Küchen oder Regale unter Dachschrägen, Bibliotheken oder Sideboards nach ihren Bedürfnissen. Auch in der Objekteinrichtung ist das siebenköpfige Team der Manufaktur tätig und fertigt Einrichtungsgegenstände für Hotels und Jugendherbergen, für Ladengeschäfte, Unternehmen und Institutionen. Der Performa Concept Store in Heilbronn bietet neben Möbeln aus der eigenen Manufaktur auch dazu passende Designklassiker von namhaften Markenherstellern. Besucher finden in der Hafenmarktpassage im Herzen von Heilbronn eine tolle Auswahl an Sofas, Stühlen und Tischen sowie Wohnaccessoires wie Leuchten und mehr.