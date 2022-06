Ganter Interior ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen im Bereich Laden- und Innenausbau mit Hauptsitz in Waldkirch. 1995 gegründet, zählt es heute weltweit zu den führenden Unternehmen in seiner Branche. Ganter Interior ist mit sechs Tochtergesellschaften in Europa und Übersee global aktiv und zählt Premium-Marken wie Tom Ford, Burberry, Fendi, Victoria´s Secret, Porsche, De Beers, Rolex und Adidas zu seinen Kunden. Im Geschäftsjahr 2013/2014 beschäftigte Ganter Interior rund 350 Mitarbeiter und verzeichnete einen Umsatz von über 120 Millionen Euro.