EIN HOCH AUF DAS HEIM.

Mit dem eigenen Zuhause ist es wie mit der Liebe: Es muss einfach passen. Dafür, dass sich zwei finden, die ohne große Kompromisse perfekt zusammenpassen, gibt es uns. Zumindest, was die Immobilie angeht! Wir sind für Sie nicht einfach nur Immobilienmakler. Wir vermitteln Ihnen Ihr neues Zuhause – und damit den für Sie wichtigsten Ort auf dieser Welt. Und wenn Sie eine Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten haben, finden wir genau den Menschen, der optimal zu Ihrem Eigentum und zu Ihnen passt. Versprochen.



Warum wir uns da so sicher sind? Weil wir seit 2002 in den Bestlagen von München, Grünwald, Pullach und dem südlichen Umland als perfektes Kompetenzteam immer etwas mehr bieten: Mehr Know-how und Erfahrung. Mehr erstklassige – auch internationale – Kunden. Mehr leidenschaftliches Engagement. Mehr Empathie für Ihre individuellen Wünsche. Was Sie davon haben? Immer das gute Gefühle, mit uns genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben.