SICHTBARES ANSEHEN IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Die Beleuchtung öffentlicher Räume muss hohe ökonomische und ökologische Anforderungen erfüllen. Wir kreieren optimale Lichtkonzepte – für Ihre Gebäude, Ihre Straßen und für alle Plätze Ihrer Gemeinde. Beleuchtung in der Öffentlichkeit muss Sicherheit und Orientierung für Ihre Bürger schaffen. Darüber hinaus kann effektiver Lichteinsatz die Persönlichkeit ihrer Gemeinde betonen, Ihr Energiebudget entlasten und Ihr Ansehen durch Umweltschutz steigern. Gute Beleuchtung erhöht die Sicherheit an öffentlichen Orten und schafft Klarheit in der Straßenführung. Licht und Farbe fördern Verkehrssicherheit und Ordnung. Modernste LED-Technik bietet hier eine kostengünstige, langlebige und wartungsarme Komponente für Ihre Beleuchtungssituation. rgb ENERGY AUDITS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit allen modernen Leuchtmitteln und schafft ein perfektes Beleuchtungssystem – sicher, kostengünstig, und umweltschonend. Besondere Gebäude und einzigartige Denkmäler erschaffen die Persönlichkeit einer Stadt. Effektive Beleuchtung unterstreicht und erhöht diesen ureigenen Charakter. Atmosphärisches Lichtdesign setzt Ihre Architektur in Szene, macht das Nachtleben Ihrer Stadt attraktiver und schafft leuchtende Orientierungspunkte. rgb ENERGY AUDITS inszeniert Ihre Objekte und erhellt Ihr Umfeld – gezielt, effektiv und nachhaltig.