design@garten - die Gartenhausmanufaktur & innovative Garten-Lifestyle Ideen.

Wir sind Hersteller von Design Gartenhäusern, Gartensaunen, Sauna-Tauchbecken oder Minipools für den Garten, wetterfeste Balkonschränke / Outdoor Schränke für die Terrasse oder den Balkon, schicke Mülltonnenboxen und wetterfeste Kaminholzlager.





Unsere modernen Gartenprodukte werden aus dem extrem witterungsbeständigen HPL (High Pressure Laminate) hergestellt bzw. verkleidet, das niemals gestrichen werden muss. Der Pflegeaufwand im Garten wird somit minimal gehalten, es bleibt mehr Zeit den Garten zu genießen. Neben dem Design und der Pflegeleichtigkeit legen wir besonderen Wert auf die Qualität, die Funktion und den praktischen Nutzen. design@garten fertigt alle Design Gartenhäuser und Balkonschränke selbst und in Augsburg - Bayern. Mit unseren Qualitätsstandards stellen wir sicher, dass Sie sehr viele Jahre Freude an unseren Produkten haben werden. design@garten bringt Stil und Farbe ins Grüne. Wir liefern bundesweit und auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Luxemburg, Italien, Frankreich, Spanien und in die restliche Gartenwelt.





Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? Selbstverständlich können wir Ihnen auch das Gartenhaus @gart als Gartensauna herstellen. Wir freuen uns über Ihre Gartenträume, ihre Anfragen, Ihr Feedback und besonders über Ihre Weiterempfehlung.