UNSER JUNGES PLANUNGSTEAM HAT SICH AUF DEN UM- UND NEUBAU VON PROJEKTEN SPEZIALISIERT, BEI DENEN DER RESSOURCENGERECHTE UMGANG MIT MATERIALIEN EINE EBENSO WICHTIGE ROLLE SPIELT WIE EINE NACHHALTIGE GEBÄUDEKONZEPTION. DIESES ENGAGEMENT WURDE BEREITS MEHRFACH AUSGEZEICHNET. DER BÜROEIGENE HANDWERKSBETRIEB ERMÖGLICHT EINEN KONSTANT HOHEN QUALITÄTSSTANDARD VON DER VORPLANUNG BIS ZUR ÜBERGABE DES OBJEKTES.
- Einzugsgebiete
- Berlin
- Deutschland
- Schweiz
- Österreich
- International
- Auszeichnungen
- Goldmedaille beim FRITZ-HÖGER PREIS 2014; BUCHPUBLIKATION – BRICK'14; ANERKENNUNG – BDA NACHWUCHSPREIS 2013; AUSZEICHNUNG – HÄUSER DES JAHRES 2013
- Adresse
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Zossener Straße 50
10961 Berlin
Deutschland
+49-3069004020 www.janroesler.de