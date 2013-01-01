Dein Browser ist leider veraltet.

Lade für ein besseres Erlebnis einen neueren Browser kostenfrei herunter. Klicke dafür einfach auf das Symbol!

Räume
Experten
Magazin
DIY
Werde Experte
Premium
Abmelden
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
Architekten in Berlin
Übersicht 10Projekte (10) 0Ideenbücher (0)
Bewertungen (6)
edit edit in admin Bewertungen anfordern Neues Projekt
Bewertungen anfordern Profil bearbeiten

Projekte

Neues Projekt
  • homify Premium
    • Bestensee - Extension of an One-Family-House, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzhaus Holz
    Bestensee - Extension of an One-Family-House, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzhaus Holz
    Bestensee - Extension of an One-Family-House, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzhaus
    +4
    Bestensee - Extension of an One-Family-House
    Haus Stein, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Minimalistische Fenster & Türen
    Haus Stein, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Minimalistische Fenster & Türen
    Haus Stein, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Minimalistische Wohnzimmer
    +16
    Haus Stein
    ​Roof Extension, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Minimalistische Wohnzimmer
    ​Roof Extension, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzfenster
    ​Roof Extension, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Minimalistische Wohnzimmer
    ​Roof Extension
    MINI-APPARTEMENT, BERLIN REALISIERUNG - 2014, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
    MINI-APPARTEMENT, BERLIN REALISIERUNG - 2014, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
    MINI-APPARTEMENT, BERLIN REALISIERUNG - 2014, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
    +8
    MINI-APPARTEMENT, BERLIN REALISIERUNG - 2014
    Village Church, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzhaus Holz
    Village Church, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzhaus Holz
    Village Church, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Holzhaus Holz
    +2
    Village Church
    Evangelical Free Church Congregation Kreuzberg , JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Treppe
    Evangelical Free Church Congregation Kreuzberg , JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Treppe
    Evangelical Free Church Congregation Kreuzberg , JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Treppe Beton
    +2
    Evangelical Free Church Congregation Kreuzberg
    Alle 10 Projekte anzeigen

    UNSER JUNGES PLANUNGSTEAM HAT SICH AUF DEN UM- UND NEUBAU VON PROJEKTEN SPEZIALISIERT, BEI DENEN DER RESSOURCENGERECHTE UMGANG MIT MATERIALIEN EINE EBENSO WICHTIGE ROLLE SPIELT WIE EINE NACHHALTIGE GEBÄUDEKONZEPTION. DIESES ENGAGEMENT WURDE BEREITS MEHRFACH AUSGEZEICHNET. DER BÜROEIGENE HANDWERKSBETRIEB ERMÖGLICHT EINEN KONSTANT HOHEN QUALITÄTSSTANDARD VON DER VORPLANUNG BIS ZUR ÜBERGABE DES OBJEKTES.

    Einzugsgebiete
    • Berlin
    • Deutschland
    • Schweiz
    • Österreich
    • International
    Auszeichnungen
    Goldmedaille beim FRITZ-HÖGER PREIS 2014; BUCHPUBLIKATION – BRICK'14; ANERKENNUNG – BDA NACHWUCHSPREIS 2013; AUSZEICHNUNG – HÄUSER DES JAHRES 2013
    Adresse
    Zossener Straße 50
    10961 Berlin
    Deutschland
    +49-3069004020 www.janroesler.de

    Bewertungen

    arlo hentschel
    Top Architekt! Kompetente & professionelle Beratung. Umsetzung des Projektes mit eigenem Bauteam.
    Vor etwa einem Jahr
    Alexandru Dina-Gargala
    Vor mehr als einem Jahr
    Bárbara Roque
    Vor mehr als einem Jahr
    Alle 6 Bewertungen anzeigen
      Add SEO element