Seit 20 Jahren gestalte ich mit meinem Büro Aus- und Umbauten bis zu Neubauten. Von zahlreichen Privathäusern, Arztpraxen, Messeständen, Schuhläden, Textilläden, Gastronomiebetrieben, öffentlichen Bauten über Wellnessbereiche, Oldtimergaragen bis hin zu Fährschiffen und serienreifen Einzelmöbeln. Die Schwerpunkte und Herausforderungen sind so unterschiedlich und verlagern sich ständig, dass dadurch die Kreativität ständig neu gefordert wird und so die Begeisterug für den Beruf nie erlahmt. "Es spielt keine Rolle, ob man einen Schrank, ein Haus oder ein Schiff entwirft, entscheidend ist intuitive Entwurfsidee und die Begeisterung mit der man sie ans Ziel trägt." Dabei folgt die Form der Funktion und setzt den Menschen in den Mittelpunkt, wobei der Entwurf für uns ruhig etwas Spielerisches - Lebensbejahendes haben kann.



Das Potential der Räume zu erkennen, sie dann gestalterisch so zu formen, dass die Raumfunktionen fast schon leicht und spielerisch ihren Platz finden, erfordert viel Leidenschaft, die wir gerne für Sie erbringen. "Die Leute merken schnell, ob jemand mit Herzblut voll und ganz hinter seiner Arbeit steht oder nicht."



Entscheidend heute ist aber nicht nur der Entwurf, sondern die Fähigkeit und Ausdauer diesen auch unter Einhaltung der Kosten, bis zur Fertigstellung durch alle Leistungsphasen unbeschadet durchzubringen. Dies gelingt uns durch frühzeitige detaillierte 3D-Animation welche dem Bauherren die Identifikation mit dem Entwurf erleichtert und ihn noch mehr in den Entwurf einbindet. So können viele Probleme und Kostenfallen schon in der Entwurfsphase virtuell beseitigt werden und auch Handwerker bei kniffligen Details unterstützt werden.



Dabei ist gute Gestaltung, im Gegensatz zur langläufigen Meinung nicht Kosten steigernd, sondern durch Effizienz und Langlebigkeit Kosten senkend.



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!