Eine Geschichte des HAND- und KUNSTWERKs.

Stuttgart-Fellbach. 1998. Die Ära Kill International geht zu Ende.

Berkan Fitik, Gründer und Geschäftsführer Design und Produktion bei tfm erinnert sich: „Ich weiß noch genau, wie ich als der letzte Auszubildende bei Alfred Kill International das Polsterhandwerk von der Pike auf gelernt habe. Voller Stolz in einem renommierten Haus mit höchsten Qualitäts-Polstermöbeln der Star-Designer Fabricius und Kastholm. Und mit dem Traum, einmal selbst eine eigene Polstermanufaktur zu führen.“ Ab 1993 nahm dieser Traum Gestalt an: unter dem Namen TF Polster Company fertigte Herr Fitik zusammen mit seinem Vater, ebenfalls Meister im Polsterhandwerk, für Alfred Kill International. Und mit dem Ende von Kill führte er diese Fertigung für namhafte Unternehmen der Branche weiter fort. „Und dann war 2008 die Zeit gekommen – ich formte meine Vision mit eigenen Möbelkollektionen, mit namhaften Designern, Handwerkskunst aus der Manufaktur und einem ersten Showroom zu einer neuen Bühne im Markt: tfm timeless furniture manufacture“.

Stuttgart-Fellbach. 2012. Die Geschichte tfm geht weiter.

Der Kreis schließt sich - zurück im Kill International Bauhaus-Gebäude in Stuttgart-Fellbach, dem KUNSTWERK, sind nun die gläserne Manufaktur, Verwaltung und großzügige Showroom-Flächen von tfm unter einem Dach vereint. „Hier können wir Maßarbeit aus der Manufaktur und individuelle Produktlösungen in höchster Handwerks-Qualität für besten Komfort und einzigartige Räume schaffen. Wir sind stolz, am regionalen Standort zu produzieren, wo unsere Wurzeln sind. Und ausschließlich mit hochwertigen Materialien u Werkstoffen aus Deutschland und Europa.“ tfm ist ein versierter Partner für Architekten, Planer, Fachhändler und Bauträger, die nach designorientierten Möbeln für Lounge, Empfang oder andere Bereiche ihrer Objekte suchen. Was tfm besonders auszeichnet, ist die Kombination von Manufaktur mit Sitzmöbelkollektion aus Eigenentwürfen und namhafter Klassiker sowie der Kleinserienfertigung. Individuelle Entwürfe und Designideen für gezielte Objekte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Architekt realisiert. So bietet tfm als Manufaktur seinen Kunden und Partnern einen wahren Mehrwert in Form von zusätzlichem Ertrag und individuellen Lösungen für gezielte Projekte an, die so kein Serienhersteller bieten kann. Für Berkan Fitik ist sein Traum in Erfüllung gegangen, seine Vision und auch seine Mission: „Wir verfolgen unsere Ideale und Werte. Wir realisieren Sie mit Liebe und Können. Wir bieten sie mit Transparenz und Fairness an – das ist tfm“. Mit Marcus Blank, Geschäftsführer für Vertrieb & Marketing, hat er seit einigen Jahren einen Mitstreiter gefunden, der diese Ideale und Werte ebenso im Herzen trägt.