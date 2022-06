koopX ist eine Kooperation mehrerer Planungspartner, die zusammen spezifisch gestaltete Architektur realisieren.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf einem kreativen Arbeiten sowie Konzepten, die bis ins Detail entwickelt werden und somit auch auf schwierige Aufgaben stets eine Antwort finden. Im Fokus steht dabei immer der Anspruch, für die Kunden über die individuellen und funktionalen Bedürfnisse hinaus einen ästhetischen Mehrwert zu schaffen, ein Plus an atmosphärischer Aussage, in der sich die Bauherren wiederfinden. Erreicht wird dieses Ziel durch eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden und eine intensive Analyse der jeweiligen Kundenwünsche und -anforderungen, um stets die perfekte individuelle Lösung anbieten zu können.

Ablauf einer Zusammenarbeit mit koopX

Bauherren, die sich für eine Zusammenarbeit mit koopX interessieren, werden von Anfang an umfassend und individuell betreut. Als erstes wird in einem ausführlichen persönlichen Gespräch die Aufgabe definiert, wobei dem Unternehmen wichtig ist, neben den funktionalen Anforderungen ein Gefühl für die individuellen Vorstellungen und Wünsche der potenziellen Kunden zu bekommen. Danach wird ein Konzept in mehreren Varianten erarbeitet, welche bei einem weiteren Termin erläutert werden. Die Kunden haben dann Zeit, sich die Ideen durch den Kopf gehen zu lassen und eventuelle Fragen abzuklären. Wenn die Vorschläge gefallen, unterbreitet koopX einen Vertrag über die weiteren Leistungsphasen, wenn nicht, fällt eine vorab vereinbarte Vergütung an.

Interdisziplinäre Teams für vielfältiges Know-how und einen umfassenden Ansatz

koopX setzt während seines gesamten Design- und Entwicklungsprozesses explizit interdisziplinäre Teams ein. Für jedes Projekt kommen so also vielfältigstes Know-how und jede Menge Erfahrung zusammen, damit auch wirklich und garantiert die besten Ergebnisse für jeden einzelnen Kunden erzielt werden können. Die Arbeit von koopX zeichnet sich also durch einen umfassenden Ansatz aus, bei dem ein jedes Projekt von seiner ersten Designidee bis zur Inneneinrichtung und -realisierung begleitet wird.

Das vielfältige Portfolio von koopX für Kunden aus dem privaten und öffentlichen Bereich umfasst die erfolgreiche Planung kleiner Wohnprojekte, Bürogebäude, Handelszentren und Krankenhäuser sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Transporteinrichtungen, Industriegebäude und Stadtpläne. Der Neubau von Bungalows, Villen und Mehrfamilienhäusern wird dabei ebenso abgedeckt wie Stadtplanungs- oder Innenarchitekturprojekte, Sanierungen und Umbauten.

koopX: nahtlose Zusammenarbeit und effiziente Kommunikation

Je nach Bedarf und den Anforderungen des jeweiligen Projekts können die Mitarbeiter von koopX sehr schnell eingesetzt werden. Die speziell entwickelten KoopX-Digitalisierungsstandards für die Designentwicklungs- und Planungsphase ermöglichen die nahtlose Integration der Bürostandorte in Berlin, Köln und Karlsruhe sowie sämtlicher internationaler Partner. Sowohl intern als auch bezüglich der Kommunikation mit den Kunden kann so ein effizienter Austausch von Ideen, Wissen, Informationen und Zeichnungen garantiert werden.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Fokus

Ein Schwerpunkt bei der Projektgestaltung des modernen Unternehmens liegt selbstverständlich auf der Einbeziehung nachhaltiger Konzepte mit geringem Energieverbrauch. Die extrem hohen Standards von koopX bei der Entwicklung intelligenter und kostengünstiger Energiesparkonzepte für jedes einzelne Gebäude, egal ob öffentlich oder privat, ob Neubau oder Sanierung, werden unter anderem durch die Partnerschaft mit technologisch führenden deutschen Ingenieurbüros erreicht.

Der Fokus des Unternehmens auf strukturelle und technische Details, das große aktuelle Thema Energieoptimierung sowie das Design der Projekte zeigt die einzigartige Marke der koopX-Architektur. Diese wird stets durch die perfekte Synthese eines überlegenen Designkonzepts mit gut durchdachten technischen Details hervorgehoben.