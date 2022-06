Planen und Bauen ist unsere Leidenschaft. Wir haben Freude an guter Architektur, die wir als zuverlässige Partner gerne mit Ihnen verwirklichen wollen.

Wir sind ein kreatives Architekturbüro mit Sitz in Pöcking (Bayern) und zweitem Standort in Weimar (Thüringen). Wir haben sowohl Bausanierungen mit denkmalgerechten Umbaumaßnahmen als auch die Integration von Neubauten im historischen Kontext realisiert. Es ist uns ein Anliegen auf die individuellen Wünsche von unseren Auftraggebern einzugehen und gemeinsamen für den jeweiligen Standort ein optimales Gesamtkonzept zu entwickeln. Durch unsere Ausbildung an der Bauhaus-Universität Weimar und anschließender Bürogründung verfügen wir über beste Kontakte zu Behörden und Fachplanern in Thüringen. Durch die Lehrtätigkeit von Claus Schwartzenberger an der Bauhaus-Universität Weimar sind wir an die neuesten Strömungen und Tendenzen in der Architektur angeschlossen. Gerne führen wir die Projekte durch alle Leistungsphasen, um eine einheitliche architektonische Sprache und Qualitätssicherung mit straffer Kosten- und Zeitplanung gewährleisten zu können. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Akustikbüro Schwartzenberger und Burkhart ist es uns möglich, neben der architektonischen auch eine bau- und raumakustische sowie bauphysikalische und schallschutztechnische Objektberatung und Betreuung aus einer Hand anzubieten.