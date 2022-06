ngp ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Architekturbüro mit fünf Jahrzehnten Erfahrung im Planen, Bauen und Beraten. Kontinuierliches Wachstum ist der unzweifelhafte Beweis unserer erfolgreichen Arbeit.

1967 gegründet, gehört das Unternehmen zu den führenden Büros für Architektur und Generalplanung

in Süddeutschland. Mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern, Axel Nething und Michael Keller, leitet mittlerweile die 2. Generation das deutschlandweit tätige Architekturbüro.

Zentraler Unternehmensgegenstand sind Hochbauprojekte für öffentliche, gewerbliche und private Auftraggeber. Prägendes Merkmal ist einerseits der hohe gestalterische und architektonische Anspruch und andererseits der generalplanerische Ansatz, die Gesamtverantwortung für alle planerischen Leistungen zu übernehmen – termingerecht, kostenbewusst und auf hohem Qualitätsniveau. Deshalb ist ngp seit 1980 als Generalplaner tätig. Der dauerhafte Erfolg macht das Büro zu einem freien, neutralen und unabhängigen Partner, der durch seine umfangreiche Expertise in der Lage ist, auch große und komplexe Projekte in einer extremen Leistungsbreite und Kompetenztiefe zu realisieren. Auch in Sachen Nachhaltigkeit gehört ngp zu den Vorreitern der Branche, dafür stehen zahlreiche von der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) ausgezeichnete und zertifizierte Projekte.

Nething Akademie – Das Selbstverständnis unseres Büros ist durch das Zusammenspiel von Praxis, Forschung und Lehre geprägt. Um den hohen Anforderungen an die Qualifikationen unserer Mitarbeiter gerecht zu werden, richten wir unsere eigene Akademie aus.