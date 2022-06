Das Atelier Hrubes ist ein Studio für Raumdesign und Malerei des aus Prag stammenden Künstlers Vladimir Hrubes, Absolvent der Kunstakademien von Frankfurt und Karlsruhe.Unser Atelier bietet seit 1985 Gestaltungen für exklusive Räume an.



Wir setzen dabei auf individuelle Konzepte, die in persönlicher Absprache mit dem Kunden Gestalt annehmen. Daher sind alle unsere Arbeiten Unikate, zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse des jeweiligen Kunden. Mit unserer langjährigen Erfahrung und viel Kreativität gelingt es uns, auch mit begrenztem Budget außergewöhnliche Ideen zu verwirklichen und unsere Kunden zufrieden zu stellen.



In unserer Arbeit setzen wir altbewährte Techniken und Materialien ein, um die klassische Eleganz der vergangenen Tage wiederzuerwecken, wie auch neue Technologien und Designs,um modern- innovative Raumkonzepte zu erstellen.



Vladimir Hrubes ist seit 1988 Mitglied des Bundesverbandes Bildender Künstler (BBK), seit 1990 Mitglied des Bundesverbandes Schwimmbad und Wellness (BSW) und seit 2009 Mitglied in der Union Bildender Künstler der Tschechischen Republik