PHILOSOPHIE

Möller Design entwickelt seit vielen Jahren Betten und Möbelsysteme, bei denen klares Design, Zeitlosigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt stehen. Der Focus unserer Arbeit liegt darin „Schlafräume wohnlicher und gemütlicher zu gestalten“. Möller Design entsteht in Lemgo, in einer sehr persönlichen, familiären Atmosphäre. Unser Firmensitz, der mit viel Liebe restaurierte Wasserbachhof (erbaut 1704) bietet einen idealen Rahmen, um Tradition mit Modernität zu verknüpfen. Unser Credo ist es, das Alltägliche in etwas Spannendes zu verwandeln. Möbel, denen man die Detailliebe, mit der sie entstanden sind ansieht und die eine Bereicherung im Leben der Benutzer darstellen.