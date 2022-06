In der Schwarzwälder Stuhl- und Tischmanufaktur Hiller reichen die Wurzeln bis auf das Jahr 1936 zurück. Ursprünglich als Betrieb zur Herstellung von Holzdrehwaren und Wollbesen gegründet, konzentrierte man sich ab 1957 auf die Herstellung von Stühlen und Tischen aus Holz, Stahl und Kunststoff. Eines ist seither konstant geblieben: der Innovationsgeist. Mit den Kernkompetenzen „stapeln – klappen – falten“ werden durch den Einsatz modernster Technik, gepaart mit echter Handarbeit, Qualitätsmöbel „made in Germany“ hergestellt. Im Jahr 2010 erfolgte der Zusammenschluss zur SCHNEEWEISS AG. Damit entwickelte sich Hiller zum Interiorspezialisten. Das Leistungsspektrum umfasst alle Produktions- und Logistikstufen von Konzeption und Beratung über Entwicklung und Konstruktion bis zur Fertigung und Auslieferung. Der Grad der Fertigungstiefe liegt aktuell bei 76 Prozent.

Heute steht der Name Hiller für Innovation, Tradition und Flexibilität. Das Unternehmen gehört zu den drei führenden Herstellern von Objektmöbeln in Europa. Hiller produziert mit rund 160 Mitarbeitern auf einer Fläche von über 11.000 Quadratmetern am Standort Kippenheim jährlich mehr als 250.000 Stühle und über 40.000 Tische.