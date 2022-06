KOMOT – Nur neu ist zu einfach. KOMOT Produkte sollen das Leben leichter machen. Deshalb erforscht das KOMOT Entwicklungsteam, wie Produkte wirklich sein sollten, was ein Produkt besser macht. Interessant ist, was Menschen sich von einer Leuchte wünschen, wie Räume wirklich genutzt werden oder wie man mehrere bis Rand gefüllte Becher tragen kann, ohne dabei etwas zu verschütten. Dann ist technische Kreativität gefragt – unterschiedlichste Lösungen werden gesucht, umgesetzt, getestet und designt. Immer wieder die Frage: Was macht den Alltag nicht nur schöner, sondern vor allem auch leichter? Um das herauszufinden geht KOMOT manchmal ungewöhnliche Wege. Aber Hauptsache sie führen zum Ziel.