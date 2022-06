Unsere Sessel und Sofas - ein Ruheplatz, fernab von Hektik und Stress.

Die Möbelkollektion von Signet überzeugt im vielfältigen und funktionellen Einsatzbereich. Höchster Anspruch an gestalterische Aspekte und funktionale Kriterien beeinflussen die Entwicklung unserer Produkte. Unsere qualifizierten Mitarbeiter aus der traditionsreichen Möbelregion Oberfranken fertigen unsere hochwertigen Produkte mit handwerklichem Können. Die Zutaten für unsere Möbel erhalten wir von renommierten Zulieferern aus Europa und der unmittelbaren Region. Umweltschonende, nachwachsende Rohstoffe, bilden Basis für unsere langlebigen Produkte. Alle Herstellungswege sind vom Einsatz beständiger, schadstoffarmer Materialien ökologisch ausgerichtet. Zusätzlich wird die Nachhaltigkeit durch abziehbare Bezüge und austauschbare Sitz- und Rückenkissen unterstrichen. Gefertigt wird unsere Kollektion ausschließlich "Made in Germany" und ist nur im Möbelfachhandel erhältlich. Hochwertig ausgesuchte Materialien, die sorgfältige Verarbeitung und der Wunsch nach Zufriedenheit - die Summe all dieser Attribute ist Persönlichkeit, die die Marke Signet ausstrahlt und die Ihnen ein gutes Gefühl mit unseren Produkten gibt. Viel Spaß damit.