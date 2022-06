Unsere Ansprüche gegenüber den Kunden

Kundenservice bedeutet für uns

individuelle, umfassende Beratung vor Ort.

individuelle, umfassende Beratung vor Ort. Wir bieten kurze, transparente Kommunikationswege.

Von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung werden Sie vom gleichen Ansprechpartner betreut.

Von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung werden Sie vom gleichen Ansprechpartner betreut. Wir realisieren Ihre Gestaltungswünsche .

Wir können Ihnen ein reichhaltiges Sortiment hochwertiger Natursteine und Keramik anbieten.

Um die richtige Auswahl zu treffen, stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.

. Wir können Ihnen ein reichhaltiges Sortiment hochwertiger Natursteine und Keramik anbieten. Um die richtige Auswahl zu treffen, stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite. Wir sind ein Fliesenleger-Meisterbetrieb.

und garantieren Ihnen die fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.

und garantieren Ihnen die fachgerechte Ausführung aller Arbeiten. Wir ermöglichen reibungslose Abwicklung.

Schnelle Absprachen mit unseren Partnerbetrieben sorgen für termingerechte Realisierung Ihrer Ideen.

Komplettservice – gemeinsam mit unseren Partnern

Gemeinsam mit unseren Partnerfirmen aus den Branchen Maler, Elektro, Schreinerei, Sanitär- und Heizungsbau bieten wir eine übergreifende, kostengünstige Auftragsabwicklung an. Interne Absprachen in Hinblick auf Terminierung und Zeitabläufe sorgen für einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne lästige Verzögerungen. Dabei erfolgen Angebots- und Rechnungsstellung aus einer Hand. Dies sorgt für Transparenz und treibt nicht unnötig die Kosten für Bauleitung in die Höhe.

» Informationen zu unseren Partnerbetrieben

Modernes Fliesendesign – bewährte Qualität

Durch unsere Lieferanten sind wir stets auf dem Laufenden und kennen die Trends bei Fliesen und Naturstein. Neben topaktuellen Fliesendesigns, beispielsweise von Villeroy und Boch, setzen wir auf bewährte und traditionelle Produkte.

» Unsere Produkte: Fliesen, Naturstein: Granit, Marmor, Mosaik

» Informationen zu unseren Lieferanten und Herstellern