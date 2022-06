metris architekten ist ein Unternehmen für Städtebau, Architektur und Innenarchitektur. Aus diesen drei Grunddisziplinen entwickelten sich unsere Spezialgebiete Bauen im Bestand und Ausstellungsarchitektur.

Für uns ist Architektur kein Styling. Gute Architektur vermittelt Identität und weckt Emotionen. Architektur ist das Entwerfen von Räumen und Häusern, in denen man sich in Zukunft wohlfühlen möchte. Damit ist Architektur immer auch Vision. Emotionalität und Funktionalität sind dabei genauso wichtig wie ökologische Verantwortung und ökonomische Vernunft. Unsere beiden Bürostandorte Darmstadt und Heidelberg, zentral in den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar verankert, bilden die Ausgangspunkte unseres Schaffens.