NACHHALTIG, FUNKTIONELL UND INNOVATIVODIN. Ohne Din. Ohne Norm. Ein Wortspiel. Für Produkte und Inneneinrichtungen, die nichtdurch Normen bestimmt werden, sondern neue Lösungswege aufzeichnen und sich durchinnovatives, klares und zeitgemäßes Design auszeichnen.1990 wurde ODIN in Mannheim gegründet. Durch eine klare Formensprache, Verwendunglanglebiger Materialien und detaillierter hochwertigster Verarbeitung erreichte ODIN sehrschnell den Ruf einer innovativen Designschmiede auf dem Markt.Viele Produkte von ODIN sind inzwischen in zahlreichen Museen vertreten und erreichtenviele Auszeichnungen im Bereich Produktdesign.Einige ausgewählte Artikel sind mittlerweile schon länger als 15 Jahre am Markt und erhalten inzwischen eine Art Klassiker- und Kultstatus.Durch die konsequente Ausrichtung und dem gleichbleibend hohen Qualitätsstandard konnte sich ODIN auf dem qualitativ hochwertigen Markt behaupten. Viele Großkunden vertrauen diesem langjährigen Erfolgskonzept von ODIN.