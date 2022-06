Der Begriff

Die Lichtmanufaktur ist die Bezeichnung, die wir uns als erste Firma in Deutschland als Wort/Bildmarke haben schützen lassen. Immer mal wieder wird der Begriff von Trittbrettfahrern aufgegriffen. Da der Begriff selbst freihaltungsbedürftig als Gattungsbegriff sein soll (entgegen unserer Auffassung: wir meinen eher der Begriff Leuchtenmanufaktur ist der Gattungsbegriff) haben wir leider wenig Möglichkeiten uns gegen Bezeichnungskopien rechtlich zu schützen.

Der Manufakturbegriff beinhaltet für uns vor allem die klassische Wortbedeutung: Das arbeitsteilige Herstellen von Waren von Hand. Auf industrielle Massenproduktionsmethoden und auf industrielle Vorlieferanten wird weitestgehend verzichtet. In jeder Phase des Produktionsprozesses kann auf das Produkt jederzeit Einfluß genommen werden in Form, Farbe, Oberfläche und Dimension. Das bedeutet für die von uns hergestellten Produkte: Eigenständiges und innovatives Design auch in unseren StandardlinienUnkomplizierte und bezahlbare Sonderkonfektionierungen und SonderanfertigungenHohe qualitative Ansprüche an Materialien, Oberflächen und TechnikGestaltung, Entwicklung und Fertigung von Kleinserien nach KundenwunschEntwicklung von individuellen Lichtlösungen bis hin zu individuellen LeuchtenAllerdings bedeutet die Handfertigung auch, das kleine Toleranzen in Form und Beschaffenheit möglich sind. Das ist dann aber eher Qualitätsmerkmal als Qualitätsminderung. Unsere zweischichtigen Manufakturgläser z.B., die in Glashütten entstehen und von Glasbläsern traditionell geblasen werden, haben sicherlich höhere Toleranzen aber auch lichttechnisch bessere Eigenschaften als das hunderttausendfach gegossene Industrieglas. Customizing

Natürlich sind die Umgebungen, in denen unsere Produkte Verwendung finden, individuell so unterschiedlich wie unsere Kunden selbst. Anpassungen unserer Produkte auf die speziellen Vorgaben sind entweder kostenfreier Service (Pendellänge von Leuchten z.B.) oder mit einem geringen Aufpreis versehen (Veränderungen in Dimension und Farbe z.B.). Alle individuellen Abweichungen auf Basis des Serienprodukts fassen wir unter dem Begriff „Customizing“ zusammen. Möglich gemacht wird diese bezahlbare Flexibilität durch die Tatsache, dass die Serienleuchte eben nicht im Blister verpackt und in Verpackungseinheiten zusammengestellt aus dem fernöstlichen Container kommt. Wir fertigen noch selber. Das Produkt

Unsere Standards, die Ihnen unser neuer Katalog vorstellt, sind in Deutschland weitgehend von Hand gefertigte Leuchten und Lichtsysteme mit hohem Qualitätsanspruch und wir freuen uns natürlich über jeden, dem unsere Serienleuchten gefallen. Sonderfertigung Unsere o. a. Struktur setzt natürlich ein hohes Potential an Flexibilität auch in der Entwicklung und Gestaltung voraus. Sonderleuchten für Kirchen oder Krankenhäuser und Praxen, maßgeschneiderte Lösungen für Gastronomie und Objekt sowie die „persönliche“ Leuchte gefertigt nach den Vorstellungen des Kunden gehören zu unserem Leistungsspektrum genauso wie unsere Serienleuchten.