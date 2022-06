Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich im Konzertsaal – nicht auf irgendeinem Platz, sondern am Pult des Dirigenten. Ihnen entgeht nicht die kleinste Nuance. Sie können das Vibrato spüren. Und nun stellen Sie sich dies zu Hause, in einer Lobby oder in einem Museum vor – dann sitzen Sie im sonic chair. Unsere Idee, Lautsprecher mit einem Sitzmöbel zu verbinden, ermöglicht optimales Hören.

Wie man seine Lieblingsband zu einem privaten Live-Konzert überredet Sie stehen vor der Bühne Ihrer Band. Sie können die Beats körperlich fühlen und beim Solo läuft Ihnen ein Schauer über den Rücken… Unsere Idee der Körperschallmembran „beamt“ Sie in den Live-Act hinein, denn die besten Lautsprecher können nicht übertragen, was Sie im sonic chair fühlen. Wie man Umgebungslärm mit einem Fingertipp ausblendet Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Messe und schauen sich inmitten des lauten Gedränges eine Präsentation an. Mit einer einfachen Geste auf dem Touchdisplay startet der Trailer und Sie werden vom glasklaren Klang umhüllt. Von der lärmenden Außenwelt nehmen Sie nichts mehr wahr, denn Sie sitzen im sonic chair. Unsere Idee der akustischen Insel erlaubt ungestörtes Hören in lauter Umgebung. Und die Integration von iMac oder iPad ermöglicht audiovisuelle Präsentationen in höchster Qualität.