voilà roberope

Als Garderobe. Oder anders. Bis zum Boden: mit seinen gut vier Metern Länge lässt sich ein Standard-roberope in Höhen bis 3,5 Meter festknoten. Verschiebt man die Haken an das untere Seilende und lässt dieses frei über dem Boden baumeln, sind sogar Befestigungshöhen bis 4,5 Meter möglich. Frei verschiebbar, fest verankert Die Position der einzelnen Haken lässt sich über die gesamte Seillänge frei bestimmen – bei Bedarf kann man diese mit zwei einfachen Handgriffen separat verschieben. Ansonsten bleiben die Haken jedoch fest an ihrem Platz. Schlicht und einfach Die besondere Geometrie der Haken sorgt auch für eine durchgängige Schwerpunktachse des herabhängenden Seiles. Ein Abkippen der Haken ist somit auch bei schwererem Behang geometrisch schlicht unmöglich, ein roberope bleibt immer im Lot. Seilgemäß flexibel Zusammengelegt passt die Seilgarderobe in ihre handliche Kartonverpackung. Darin findet sich bei Bedarf auch ein kleines "erste-Hilfe-Befestigungs-Set" mit Ringschraube und Dübel. Wie oder woran man seine roberopes jedoch genau befestigt, bleibt letztlich ganz bewusst jedem selbst überlassen.