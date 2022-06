Manufakturplus - Ihr Partner für zeitlose Klassiker - Hardoy - Butterfly Chair

Viel mehr als nur eine Sitzgelegenheit,

die unvergänglichen Stil in eine alltagstaugliche Form bringt: der BUTTERFLY CHAIR, auch als HARDOY oder B.K.F CHAIR bekannt, wurde ursprünglich für die Studioräume des Architektenbüros Austral entwickelt, scha� e aber den Sprung in die Weltelite der Möbel. 1940 erhielt Ferrari- Hardoy dafür den argentinischen Design-Preis. In den 1950er-Jahren wurde er zum Kultobjekt, heute steht das legendäre Sitzmöbel im Museum of Modern Art in New York.