FREIFRAU - Sitzmöbelmanufaktur mit Lieblingsstück-Garantie

Unsere Marke ist besonders und so sind auch die Produkte der Kollektion: stilvoll, sinnlich, elegant und dabei immer funktional. Zusammen mit einem Team aus renommierten Designern und Newcomern werden zeitlose Sitzmöbel mit Liebe zum Detail produziert, die unserem hohen Anspruch an Ästhetik und Design entsprechen. Die Kollektion bietet makellos verarbeitete Möbel mit erstklassigem Sitzkomfort, die sich nicht zuletzt durch weiblichen Charme und innovative, aus der Mode inspirierte Details, auszeichnen. Exklusive Stoffe und wertvolle Leder bieten individuelle Kombinationsmöglichkeiten, so verleihen unsere Möbelstücke Räumen eine ganz persönliche Note. Die Produktion setzt auf traditionelle Handwerkskunst, alle Produkte werden manufakturell in Deutschland hergestellt. Die Verwendung sorgfältig ausgesuchter und langlebiger Materialien unterstreicht das ökologische Bewusstsein und gewährleistet, dass sich auch nachfolgende Generationen an der FREIFRAU Sitzmöbelmanufaktur erfreuen können. Our brand is special: stylish, sensuous, elegant and always highly functional. These timeless pieces of seating furniture represent the coming together of both renowned designers and newcomers, who collaborate with love and great attention to detail to ensure that high aesthetic and design standards are met. The collection encompasses impeccably manufactured furniture pieces offering first-class comfort and featuring a range of distinguishing characteristics, in particular feminine charm and innovative, fashion-inspired details. Exclusive fabrics and high-quality leather provide customers with a variety of combination options. The pieces are produced by means of traditional craftsmanship and are manufactured in Germany. Through using carefully selected, durable materials, the company not only emphasises its ecological awareness, but also ensures that subsequent generations, too, will be able to enjoy FREIFRAU Sitzmöbelmanufaktur furniture.