Von der Planung eines Projektes,wie z.B.

Schwimmbäder, Badezimmer

sowie auch Wintergärten...bis hin zu dessen

Fertigstellung, biete ich

Ihnen ein vollständiges Konzept mit meiner

künstlerischen Gestaltung an.

Ich lasse Ihre Wünsche Wirklichkeit werden.

Auch Blattvergoldungen, Veredelungen und

Umgestaltungen von Möbeln

zudem auch kreative Lampen zählen, beinhalten mein

künstlerisches

Fachkönnen.

Eine ausgiebige Dokumentation über meine Werke

finden Sie unter : www.achimsteudter.eu

Hier können Sie auf grossen Fotos,

ausführliche Arbeitsgänge

einiger meiner Projekte einsehen.

dort kann man die hohe Qualität meiner Arbeiten

erkennen.

Dies ist das Ergebnis von 36 Jahren Erfahrung.

Ich würde mich freuen, ihr Interesse geweckt zu haben

und stehe Ihnen

gerne für jegliche Nachfragen zur Verfügung.

Er ist der Alchimist unter den Handwerkern,ein David Copperfield der Malerei. Unter dem Pinselstrich von Achim Steudter verwandelt sich Gips zu Marmor oder Spanplatten zu Wurzelholz -und aus einem Ikea­schrank könnte er mit Blatt­gold und Stuck ein Möbel­unikat im Prunkstll des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zaubern.

Seit rund 30 Jahren hat sich der ausgebildete Stuckkateur und Künstler der Illusionsma­lerei verschrieben. Früher hatte der 51jährige sein Ate­lier in Solingen, seit sieben Jahren verschönert er die Villen der High-Society Mallorcas.

Sachte entnimmt Achim Steudter mit dem Pinsel einen Tropfen aus einem Kristallfläschchen. Was wie ein wertvoller Parfumfla­kon anmutet, entpuppt sich als sein Terpentin-Fläsch­chen. Steudter ist nun mal durch und durch Ästhet.

Das muss er auch sein, denn was seine Kunden an ihm schätzen, ist sein selbstsicherer Gang auf dem schmalen Grad des guten Geschmacks. Fein­gliedrige Marmoradern werden bei ihm am häufig­sten gebucht, aber er imi­tiert Oberflächen jeglicher Art, seien es edle Hölzer, Malachit, Lapislazuli oder Granit. Und er gibt Gegen­ständen den individuellen Touch: ein bisschen Versa­ce, altes Rom oder Stilmö­belklassiker wie Warrings und Trüggelmann? für ihn kein Problem.

Das Besondere liegt dabei oft im Einfachen -vor ein paar Jahren hat er das Einfahrtstor einer Villa bei Calvia mit Sandsteinen bemalt. "Das Schwarz des Metalltors war meinem Kunden zu langweilig", erzählt Steudter. 500 Steine zieren heute das Tor, "das war viel Arbeit, weil ich jeden Einzelnen fünf bis sechsmal ausmalen musste, um Tiefe zu erreichen" .

Tiefe -für Steudter ein wichtiges Wort. Immer geht es darum, der Oberfläche mit tausend kleinen Wischtechniken, Pinselstrichen oder dem Auf -und Abtragen von Farbe

Dreidimensionalität zu entlocken ,die Steudter unter Qualität versteht.In die Tiefe geht es auch, wenn er.darüber spricht, was seine Arbeit für ihn bedeutet. Dann wird sein Blick lebendig -mit Leiden­schaft erzählt er, wie sein Hobby und sein Beruf eins geworden sind und dass er nichts mehr verabscheue als die Einstellung von Kol­legen, Aufträge dem Geld zuliebe anzunehmen. "Mei­ne Kunden sind sehr reich, aber Neid war für mich noch nie ein Problem."

Willi Weber hat von ihm sein Haus verschönern las­sen, die Nixdorf-Villa trägt seine Handschrift und auch die Sayn-Wittgensteins der Insel haben ihn schon gebucht. "Viele denken, gemalter Marmor sei etwas für die, die sich echten nicht leisten können", sagt er kopfschüttelnd. Weit ge­fehlt der Quadratmeter­preis liegt bei 300 Euro.

Gemalter Marmor bietet den Luxus, die Maserung bestimmen zu können. Bei Naturstein werden die Flä­chen aus dem Block geschlagen unberechen­bar wilde Adern können nicht einkalkuliert werden.

Anders, wenn der Stein aus Steudters Pinsel fließt. Mit flinken Fingern haucht er Schicht für Schicht auf die Säule, die er dreimal gespachtelet hat, dann geschliffen ("die Oberfläche muss spiegelglatt sein") und eischalen mit Kunst­harzlack lackiert. Das sei wichtig, damit sich die schnelltrocknende Ölfarbe (Alyd-Farbe) so lang ver­wischen lässt, bis die Zart­heit echter Marmoradern erreicht sei.

In seinem Pinselsorti­ment finden sich Exempla­re, die wie exotische Fächer in Miniaturausführung aus­sehen, oder der "Vertrei­ber", ein zweiköpfiger weichborstiger Pinsel, der ein wenig an eine Busch­trommel erinnert. Schwämmchen oder Lederfetzen hat er aber auch schon benutzt, je nach­dem, welche Marmorart ge­wünscht wird.

Für viele Kunden über­nimmt er gleich die kom­plette Projektplanung. Dann entstehen am Com­puter in seiner Wohnung in Santa Ponsa -Bäder, die anmuten wie römische Tempel oder Poolhallen wie Paläste.

Vollendet werden seine Entwürfe mit Wandmale­rei. "Trompe-l'oeil" heißt das Zauberwort.

Unser Auge wird von pastellfarbenen Traumlandschaften liebkost, und optische Tricks lenken

den Blick in eine Ferne, die es nicht gibt.

Achim Steudter gilt als Koryphäe- sein Name wird im Internet so oft gesucht, dass

er im Google - Ranking auf Platz eins rangiert. Auf wohl er auf Mallorca lebt,ist er auch

in Deutschland kein Unbekannter: Die über gedrehten Fernseh - Reportagen werden regelmässig

wiederholt.Im Moment hat Steudter vor ein Fachbuch auf den Markt zu bringen.Mit viel Gold

und Silber,verrät er - seinem edlen Geschmack bleibt er treu.