Unternehmensgründerin Carin Benter wollte in Zeiten von digitaler und globaler Kommunikation neue, nachhaltige „WOHN-FÜHL-ACCESSOIRES“ entwickeln.

„Der gedeckte Tisch“, so Benter „wird immer der Platz sein, wo wir mit Freunden und Familie diese besonderen Stunden und Momente verbringen“.

So wurden ab 2001 aus feinster Merinowolle made in Germany die ersten Filzsets produziert, die noch heute an Qualität, Farbkraft und klarem Design unübertroffen sind.

Benter‘s persönliches Lebensmotto: „always moving“ mündete nun in weitere neue Produktgruppen, die in der daff-Unternehmensgruppe verstärkt auf Nachhaltigkeit, Umweltverantwortung und Innovation setzen. So wurden komplett neue Kollektionsgruppen entwickelt: daff.Tischapplaus und daff.Tisch’affairs.

Diese werden künftig verschiedene Zielgruppen bedienen. „Mir ist wichtig, dass wir uns als verantwortungsvolles Unternehmen ständig weiterentwickeln und neue, innovative Materialien und Produktionstechniken nutzen. Aufgeschlossen und kreativ sein und gleichzeitig kompromisslos unseren daff Anspruch an Qualität, Design und Funktionalität umsetzen“, so Benter, „ist unsere Aufgabe.“

daff...we capture the table...

www.daff-shop.de