Baubiologie-Architektur.de

Holistisches Büro für Baubiologie, Architektur & Gesundheit

„Gesunde Gebäude, gesunde Menschen – dafür sorgen wir“!

Oberstes Ziel ist die Gesundheit des Nutzers über gesunde Räume.

Wir arbeiten interdisziplinär mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Mit unserem Motto: "Gesunde Gebäude, gesunde Menschen - dafür sorgen wir!", arbeiten wir holistisch und barrierefrei, d.h. wir betrachten nicht nur das Gebäude mit seiner Bausubstanz, sondern auch den Menschen/Nutzer mit seinem gesundheitlichen Bedürfnis. Beides steht im Wechselverhältnis. Schwerpunkt liegt in der holistischen Arbeitsweise von 5 Fachbereichen in NRW und Hessen sowie aufbauend in Portugal und China.

Gebäudeforensik - Baubiologie, Architektur, Bausachverstand, Gesundheit & Umwelt:

Fachbereich A. Baubiologie (Gebäudeanalytik)

Fachbereich B. Architektur (Gesunde Planung & Entwerfen, Planen, Ausführen & Überwachen)

Fachbereich C. Bausachverstand (Ursachenforschung)

Fachbereich D. Gesundheit (Prävention & Hilfe zur Selbsthilfe)

Fachbereich E. Umwelt (Lebensraum & Raum zum Leben)

Das Leistungsspektrum bietet viele Schnittpunkte im gegenseitigen Nutzen, denn

Zusammenarbeit auf einer Augenhöhe mit Betroffenen, Kunden, Kooperations- und Netzwerkpartnern sowie Vereinsmitgliedern ist uns wichtig.

Laut Umweltmedizinern und Toxikologen gibt es bereits etwa 30 Mio. Umwelterkrankte in Deutschland - 40-50% davon sind Allergiker...viele Betroffene wissen noch nicht einmal, dass sie bereits dazu gehören. Tendenz steigend!

Wir bieten Umwelt- und Multi-/Systemerkrankten, Menschen mit angegriffenem Immunsystem, aber auch "angeblich ganz normalen" Menschen gesundheitsinkludierende Lösungen - auch wenn Sie bereits den Leidensweg der Ignoranz und Stigmatisierung durch Zweite und Dritte durchleben - wir helfen Ihnen, denn wir wissen was wir für Sie tun.

Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, wenn Sie Verantwortung über Gesundheit übernehmen wollen und Ihr Raum- bzw. Gebäudeproblem und den daraus resultierenden gesundheitlichen Gefährdungen bzw. -schädigung des Nutzers durch Bau-/Schadstoffe, Produkt/-Gifte und Altlasten/Kontaminationen sowie bau-/physikalische Phänomene in der Arbeitsweltwelt oder Zuhause nicht nur kurzfristig lösen wollen, denn allgemeine Grenzwerte, Richtlinien oder Verordnungen etc. schützen nicht Menschen mit individuellem Immunsystem.