Moderne Bearbeitungstechniken bieten die Möglichkeiten, Stahlblech zu verformen, zu zerschneiden und zusammen zufügen. Diese Techniken sind Grundlage der Formensprache unserer Produkte. Ein reduziertes und klares Design unterstreicht den technischen Ausdruck und den funktionalen Nutzen.

-Made in Germany-

Durch die Fertigung von "birdhouse DIN A4" in regionalen Betrieben erzielen wir ein höchstmaß an Fertigungsqualität.