Shigeki Yamamoto, geboren 1979 in Osaka, Japan. Im Jahr 2000 Abschluß an der Osaka Design Hochschule im Fachbereich Innenenarchitektur. Im Anschluss daran Mitarbeit bei einem Metallbildhauer, Herstellung und Ausstellung eigener Metallarbeiten.

Einzel- und Gruppenausstellungen in Japan. 2006 Umzug nach Deutschland und Ausbildung als Tischler. Anfang 2010 Gründung der eigenen Produktlinie “Shigeki YAMAMOTO“. Beflügelt durch den Wunsch das alltägliche Leben freundlicher zu gestalten entwickelt er den Begriff des "High Humor Design":Qualitätsprodukte hergestellt in liebevoller Handarbeit.In der heutigen Zeit,in der Massenproduktion und fortlaufendes Konsumieren selbstverständlich sind, vermitteln die Produkte von Shigeki Yamamoto Achtung vor dem eigentlichen Wert der Dinge und einen bewussten Umgang mit alltäglichen Gegenständen. Das dabei entstehende authentische Lebensgefühl lässt sich am treffendsten als „Reichtum des Herzens“ bezeichnen.

Shigeki Yamamoto was born in 1979 in the Osaka prefecture of Japan & studied interior design at the Osaka Sogo College of Design. After graduating in 2000 he worked under Nobuyuki Tachibana, a Japanese iron sculptor. Shigeki Yamamoto also held a number of solo and group exhibitions as a metal furniture creator. Since moving to Germany in 2006 he trained as a carpenter & has focussed on woodwork. His original brand “Shigeki YAMAMOTO” was launched in Berlin in 2010 with a concept “High Humor Design”. This brings a sense of fun into daily life while maintaining his love of quality. He tries to keep a spiritual richness in his works in the face of todays industrialized mass production.