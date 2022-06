BPS – IDEEN AUS LICHT

Seit 1979 ist bps Leuchten ein fester Begriff für hochwertige Lichtlösungen. Wir haben uns im Laufe der Jahre viel Anerkennung und Aufmerksamkeit im Leuchtenmarkt erarbeitet und stehen für Innovation, Qualität, Flexibilität sowie Kundenorientierung. Unsere Produkte stehen für Design mit ausgewählten Materialien und hoher Verarbeitungsqualität. Unsere Wurzeln sind in Blomberg in Ostwestfalen-Lippe. Diesem Standort, der einer der wichtigsten der deutschen Leuchtenindustrie ist, sind wir über die Jahre hinweg treu geblieben. Wir produzieren seit Bestehen unseres Unternehmens an in Blomberg und verarbeiten nur hochwertige Komponenten. Neben unseren Serienproduktlinien bieten wir objektbezogene Sonderlösungen an, die wir in enger Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern entwickeln. Unsere Leistungen im Überblick: Planung von BeleuchtungsanlagenEntwicklung und Konstruktion zusammen mit Lichtplanern, Architekten und Ingenieurenindividuelle LösungenProjektberatungBerücksichtigung kundenbezogener Wünschezuverlässige Lieferterminelichttechnische Messungenlichttechnische Berechnungen