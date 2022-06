Das Architekturbüro bdmp Architekten & Stadtplaner BDA zeichnet sich durch die Entwicklung, Planung und Realisierung unterschiedlicher Prototypen überregional aus. Ein Schwerpunkt liegt in der städtebaulichen Integration, der Fassadengestaltung und in der Spezialisierung auf eine moderne und energieeffiziente Gebäudetechnik. Dabei reicht die Bandbreite der Dienstleistungen von der Planung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, über Industrie- , Gewerbe-, Handel- und Sozialbau bis hin zu Passiv- und Einfamilienhäusern.Die selbstgestellte Aufgabe des Unternehmens mit 30 Beschäftigten ist es Architektur anspruchsvoll, vielfältig und verantwortungsvoll aus jeder Perspektive bis ins Detail zu gestalten. Der städtebauliche Kontext, kulturell, historisch oder kontemporär, bestimmt den Hintergrund des Bauwerks und damit dessen Haltung: Durch den stetigen Dialog mit der Umwelt entsteht ein intensiver Austausch mit Auftraggebern und Nutzern und gilt so als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Aufgaben.