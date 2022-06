Studio res anima

Das studio res anima wurde 2014 von den Designern Ina Woelk und Philipp Hinderer gegründet. Die gelernete Schreinerin und der Schreinermeister studierten beide Industrial-Design an der Stuttgarter Kunstakademie. Sie analysieren, entwickeln, gestalten und realisieren gemeinsam mit ihren Kunden individuelle Design-Lösungen auf den Gebieten Produktdesign, Interieur, Design-Management und Beratung. In Überschreitung alter Grenzen und Denkweisen entstehen Projekte immer in der Gesamtheit mit Blick für das Wesentliche und Liebe zum Detail. Mit wachem Auge für Material und Technologie, hohem handwerklich-technischem Verständnis und einer ganzheitlichen Gestaltungsphilosophie schafft res anima kreative und unkonventionelle Konzepte, die nachhaltig das Produktbild und die Wahrnehmung des Kunden prägen. res anima steht für Design mit Wertschätzung, Neugier und Leidenschaft für Qualität und wendet sich an Unternehmen und Privatpersonen mit hohem Anspruch.

Philosophie – Design mit Haltung

Design ist für res anima mehr als Gegenständen eine äußere Hülle zu verleihen. Ziel ist es, Dinge zu schaffen, die von ihrem Besitzer wertgeschätzt werden. Die wahre Qualität der Dinge zeigt sich für res anima darin, dass sie ihren Benutzer für lange Zeit begleiten und nicht schon nach kurzem Gebrauch entsorgt werden. Ihre Entwürfe zeichnen sich durch harmonisches Zusammenspiel von Moderne und Tradition aus und wirken so zeitlos vertraut. Geprägt von einem handwerklichen Hintergrund und dem Industrial-Design Studium stehen für res anima Authentizität, Ehrlichkeit, Qualität und Langlebigkeit im Zentrum ihrer Gestaltungsphilosophie. Nachhaltiges Design, materialgerechte Konstruktion, handwerkliche Details und sorgfältige Herstellung sind die Basis jedes Entwurfs. In jedem der Produkte steckt ein Teil von ihnen. Aber erst die besonders innige Beziehung zwischen Mensch und Objekt verleiht den Dingen eine Seele.