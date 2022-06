DAFÜR STEHT dbp

Von Dominik Bley 2011 in Oldenburg gegründet, steht dbp heute für weit mehr als architektonisches Gestalten allein. Der interdisziplinäre Ansatz in unserer Arbeit, in der Verknüpfung von Architektur, Innenarchitektur und Design zum einen und an der Schnittstelle von städtebaulichen Planungen und urbanen Projekten zum anderen, spiegelt heute die Bandbreite unseres kreativen Schaffens wider.