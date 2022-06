Über mich

Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der Region als Fliesenleger bekannt. Ich biete Ihnen beste Qualität für Fliesenlegerarbeiten und exklusive Gestaltungsmöglichkeiten aller Räume. Obwohl mir als Handwerker die Nähe zur Region sehr wichtig ist, übe ich die Tätigkeiten auch überregional aus. Überzeugen Sie sich selbst von meinen geleisteten Arbeiten und klicken Sie bitte auf den entsprechenden Menüpunkt unter “Galerie“. Für mich stehen Pünktlichkeit, Sauberkeit und fachlich einwandfreie Ausführung an erster Stelle. Wenden Sie sich einfach an mich und ich setze Ihre Vorstellungen nach Ihren Wünschen um.

Meine Inspiration

Die physikalischen Rahmenbedingungen meiner Arbeit sind Länge x Breite x Höhe. Alles was dazwischen liegt, wird nur vom eigenen Vorstellungsvermögen und den handwerklichen Fertigkeiten begrenzt. Und da bleibt viel Platz zum Gestalten. Ich zeige es Ihnen.

Schwer zu sagen, woher meine Leidenschaft für Stein und Putz kommt. Es ist auf jeden Fall die Wertigkeit des Materials, die mich fasziniert. Mit Kreativität und Sinn für Ästhetik schaffe ich ausdrucksstarke Räume, die durch Vielfältigkeit von Naturstein, Mosaik, Fliese und Naturputz geprägt ist. Dazu kommt ein inneres Verlangen, das Beste aus dem Material zu holen. Das inspiriert mich und begeistert Sie.

Dabei sehe ich anspruchsvolle Verlege- und Putzarbeiten als meine Kernaufgabe an. Aber gerade, wenn Objekt edel und exklusiv sein sollen, biete ich Ihnen in Sachen Design, Beratung und Ausführung einen Komplettservice. Ich bin auch der Meinung, dass ein Projekt in einer Hand liegen sollte. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Wohnräume, Bäder, komplette Wellnessoasen oder Objekt im Außenbereich handelt. Ich arbeite sowohl im privaten als auch im gewerblichen Raum.