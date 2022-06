LÖFFLER ist seit 1992 Hersteller hochwertiger und innovativer Möbel für den internationalen Büro- und Wohnmöbelmarkt. Ein wichtiger Baustein sind Bürodrehstühle mit der patentierten ERGO TOP-Technologie für bewegtes Sitzen. In der Edition LÖFFLER werden Klassiker und Neuentwürfe international anerkannter Designer wie Marc Newson, Katsuhito Nishikawa, Günter Beltzig und Werner Blaser gefertigt.

LÖFFLER steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Einzigartigkeit – in der Arbeit und in den Produkten. Unterstützt wird dieses Renommee durch den 2013 gewonnenen red dot design award für MESAMI 2 sowie die Nominierung für den German Design Award 2015 für NK 1. Ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen den richtigen Weg geht – gemeinsam mit international anerkannten Designern sowie den österreichischen Formgebern Mag. Heidemarie Leitner und Fritz Močnik, die die LÖFFLER Produktpalette mit ihren Werken ebenfalls bereichern.

Die SAMMLUNG LÖFFLER am Firmenstandort Reichenschwand in der Nähe von Nürnberg ist mit mehr als 2.800 Sitzmöbeln aus drei Jahrhunderten Ansporn und Inspirationsquelle für die stetige (Weiter-)Entwicklung der LÖFFLER Kollektion und eine Sammlung von internationalem Rang. Sie gehört zu den größten in Europa.