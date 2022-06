interlübke-Möbel sprechen durch ihre Schönheit und Qualität für sich. Premium gilt für unser Design und die Herstellung langlebiger Unikate. Wir sind Vordenker für perfekt aufeinander abgestimmte Möbelprogramme, ausschließlich in Deutschland produziert. Unsere Leitidee? Hochwertige Systemmöbel in ihrer ganzen Vielfalt! Schränke, Betten, Raumtrenner, Regal- und Kommodensysteme. Unsere Oberflächen haben Tiefgang. Möbel mit sanftem Schimmer oder tiefem Glanz, in denen man sich spiegeln kann. Diese Kompetenz reicht zurück in das Jahr 1937, als die „Spezialfabrik für polierte Schlafzimmer“ in Rheda-Wiedenbrück entsteht. Unser Kennzeichen bis heute? Zeitgenössisches Design und meisterhafte Verarbeitungstechniken. Beim Lackieren, der Königsdiziplin, werden hauchfeine Schichten in mehreren Durchgängen aufgetragen – außen und innen. Je weniger Lack verwendet wird, je hochwertiger er ist, desto feiner und tiefer der Glanz. Unsere Kombination aus Handwerk und serieller Produktion lässt Möbel in vierundzwanzig Standard- und zahllosen Wunschfarben in beispielhafter Fertigungstiefe entstehen.Dahinter steht die Kunst, in der Verbindung von Technologie und manueller Arbeit hochwertige Erzeugnisse zu fertigen. Von der Beschichtung der Rohholzplatten bis zum makellosen Lackmöbel. Alle Programme sind in den vielfältigsten Farben und Oberflächen erhältlich. Welche Funktionen, wie viel Licht oder Technik in ein solches Möbel gelangen? Auch darüber entscheiden unsere Kunden. Im Werk in Ostwestfalen wird jedes Detail liebevoll umgesetzt.