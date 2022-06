B+D bietet integrierte Systemlösungen im Innenausbau – im Einzelgewerk oder als schlüsselfertige Gesamtleistung in der Position eines Generalunternehmers oder Projektsteuerers – von Planung, Konstruktion, Projektmanagement, Produktion bis Montage und Service mit eigenen Manufakturen und Spezialisten in allen Kerngewerken des hochwertigen Innenausbaus. Mit über 400 Mitarbeitern an fünf Standorten werden Kunden in ganz Europa und darüber hinaus betreut. Retail-Projekte wie die Flagships von Louis Vuitton in München und Wien gehören dabei ebenso zum Portfolio wie die exklusiven Flughafen-Lounges von Emirates, Industriekunden wie Carl Zeiss und die VW-Gruppe oder öffentliche Großprojekte wie die Wirtschaftsuniversität Wien.