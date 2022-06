Das Unternehmen Hattendorf GmbH in Hatten bei Oldenburg ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Seit 1985 steht die Tischlerei Hattendorf für hochwertige Qualität, zeitgemäßes Design und preisbewusste Fertigung in Deutschland. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Entwicklung von Produkten und Systemen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Fred Hattendorf investiert fortlaufend in modernste Technik und ist dadurch in der Lage, sehr flexibel auf Produkt- und Produktionsanfragen zu reagieren. Eine eigene Design-Abteilung und leistungsfähige Kooperationspartner machen die Tischlerei Hattendorf zum Vorreiter im Bereich moderner Raumgestaltungskonzepte. Nur was den eigenen strengen Tests besteht, kommt unter der Marke „HATTsystem“ auf den Markt.