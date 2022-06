Der Name „Lieblingsplatz“ (www.lieblingsplatz-home.de) steht für märchenhaft schöne Gartenhäuser mit unverwechselbarem Charme. In einer 20.000 qm großen Lager- und Logistikhalle befindet sich die Entwicklungs-, Kommissionierungs- und Versandabteilung der Firma Steffen GmbH aus Herford. Krumm und schief gehört zum Programm. Die Steffen GmbH haben außergewöhnliche und fantasieanregende kleine Häuser entwickelt, die neben einem märchenhaften Erscheinungsbild stets einen Nutzwert bieten, egal ob als Garten- oder Gästehaus, Spa mit Sauna, Home-Office mit Blick ins Grüne, Spielhaus oder als Hunde- bzw. Hühnerhaus. Die nach höchsten Qualitätskriterien in Deutschland gefertigten Gartenhäuser ziehen jeden Betrachter aufgrund der vielen zauberhaften Details in ihren Bann. In Zusammenarbeit mit der Garten- und Landschaftsbau-Firma Michael Holzweiler bietet Lieblingsplatz einen Ausstellungspark der besonderen Art in Bielefeld (Herforder Str. 622) an.