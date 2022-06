DOMICIL – Maßgeschneidert Einrichten

Seit seiner Gründung 1978 in Weingarten am Bodensee steht das deutsche Unternehmen Domicil für europäische Handwerkskunst und ganzheitliches Einrichten. Was zunächst mit dem Landhausstil begann, präsentiert sich heute, mehr als 35 Jahre später, in einem zeitgenössischen, modernen und dennoch klassischen Stil.