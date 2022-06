Düfte spielen in unserem täglichen Leben bewusst und unbewusst eine große Rolle. Sie beeinflussen unsere Stimmungen und Eindrücke. So lassen sich mit schönen Düften angenehme Atmosphären schaffen und unterstreichen. LINARI hat es sich zur Aufgabe gemacht, herrlich anmutende Raumdüfte höchster Qualität mit klarem, zeitlosem Design konsequent zu kombinieren und zu kreieren. LINARI steht für die puristisch-elegante Symbiose der Düfte und der Formen, die durch Ihre Zeitlosigkeit geprägt sind. Mit den Raumparfüms von LINARI wird eine neue Individualität definiert.Der Purismus und die Klarheit des Designs dominieren die LINARI Produkte. Aufgrund der hieraus resultierenden zeitlos-schönen Anmutung sind sie mit nahezu jedem Stil - von klassisch bis modern - flexibel kombinier- und verwendbar. Sie bieten einen außergewöhnlich schönen Blickfang und sind daher auch in repräsentativen Bereichen ideal einsetzbar und schaffen ein angenehmes Raum-Ambiente. Neben der Verwendung im privaten Wohnbereich eignen sich die LINARI Raumdüfte auch ideal für allgemein zugängige Bereiche - wie z.B. Entrées, Hotel-Lobbies, Restaurants und Bars. Daneben lassen sich unsere Produkte auch als hochwertiges Mitarbeiter-Incentive oder als Give-Away an gute Kunden verwenden.LINARI - Symbiose aus einzigartigem Duft und puristischem Design.