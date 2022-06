Das traditionsreiche,schwäbische Unternehmen wurde 1918 von Karl Nolff mit dem Schwerpunkt Holzhandel gegründet.Im Jahr 1947 nahm das Unternehmen NOLFF die erste Möbelfertigung, Spültischunterbauten, in sein Fertigungsgrogramm auf.



Dem Wandel der Zeit folgend produziert NOLFF heute als fortschrittliches Unternehmen,mit dem hohen Anspruch an Qualität,Funktionalität und Design umfangreiche Lieferprogramme für den modernen Küchen- und Badmöbel Bereich.Die sprichwört-

liche, traditionelle Zusammenarbeit mit dem Fachhandel ist für NOLFF der Garant für eine erfolgreiche Verkaufspolitik.

Ihre Vorteile der Nolff-Küchen

~ Küchen individuell nach Maß

~ Hochwertige Materialien

~ Anspruchvolle Designs

~ Durchdachte Funktionalität

~ Umfangreiche Werksausstellung





Die vorgestellten Küchen-Varianten, Farb- und Dekor-Kombinationen

sowie Accessoires sind ausgewählte Beispiele aus unserem

umfangreichen Küchenprogramm. Gutes Design für die bestechende

Ästhetik, funktionelle Ausstattung in geprüfter Qualität und hinter jeder

Front ein durchdachtes Innenleben: Dies zeichnet unsere Küchen aus.

Ihre Wünsche zu erfüllen ist unser Ziel. Gemeinsam mit unseren

qualifizierten Partnern des Fachhandels stehen wir Ihnen bei der

Auswahl Ihrer Traumküche zur Seite. Lassen Sie sich weitere

Möglichkeiten präsentieren und die maßgeschneiderte Lösung

erarbeiten.



Für Ihren Raum für Inspirationen – Ihre Küche!



Ausgezeichnet!

Nolff-Qualitäts-Küchen erhalten Sie bei ausgesuchten Fachbetrieben.

Fundiertes Fachwissen, hohes Qualitätsbewusstsein und perfekter

Kundenservice zeichnen diese Betriebe aus. Sie erkennen unsere

Fachhandelspartner am exklusiven Nolff-Zertifikat.



Maßgeschneidert und geprüft!

Bei Nolff wird individuell geplant und nach Maß gearbeitet. Mit

modernster Technik und handwerklichem Know-how können wir die

hohen Anforderungen, die Sie an Ihre Küche stellen, uneingeschränkt

erfüllen. Jede Küche unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle.

Verlassen Sie sich darauf!