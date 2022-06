Willkommen bei IttenBrechbühl. Wir sind eine führende Schweizer Architektur- und Generalplanerunternehmung. Bei uns stehen der Mensch und seine Umwelt im Mittelpunkt. Wir arbeiten zusammen, wir kommunizieren zusammen und unsere individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen kommen in unserem starken Team zum Tragen – nach innen wie nach aussen. Als Architekten und Generalplaner lösen wir anspruchsvolle, komplexe Bauaufgaben in der Schweiz und in Europa. Wir denken prozess-, themen- und lösungsorientiert, was sich auch in unseren Strukturen widerspiegelt.

IttenBrechbühl ist an acht Standorten in der Schweiz und in Deutschland präsent.