Wer ist flux?

Wir lieben Designer-Möbel. Wir mögen auch Dinge, die einfach sind, nachhaltig und flexibel. Unsere Möbel kombinieren alle diese Punkte und kann sogar zusammengelegt leicht transportiert werden. Praktisch. Alles begann im Jahre 2008, als Douwe und Tom sich in der Uni in den Niederlanden begegneten. Ein kleines Studienprojekt war der Anfang von dem, was unser unverkennbarer flux chair wurde. Etliche Jahre und Designpreise später, das Team vergrößerte sich seit seinen bescheidenen Anfängen und entwirft nun fleißig weitere Ergänzungen zu der stetig wachsenden Produktpalette im flux-Büro, mitten in Amsterdam.

Was ist uns wichtig?

Flexibel * Wir glauben, daß großartige Produkte keine Einschränkungen haben sollten. Wann und wo die Leute sie benutzen, soll ihnen überlassen bleiben.

Unerwartet * Wir bei flux sind immer auf der Suche nach etwas Neuem, irgendetwas Unerwarteten, etwas, das dich innehalten und nachdenken läßt.

Spaß * Wir wissen, daß wir nicht den Weltfrieden schaffen können. Wir entwerfen einfach coole Produkte. Und mit ein bißchen Glück, macht es anderen Leuten Spaß, sie zu benutzen.

Design * Wir glauben, daß schönes, durchdachtes Design für jeden erreichbar sein sollte. Wir bei flux setzen gerne unsere gestalterischen Fähigkeiten dafür ein.