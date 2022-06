Lenz& Leif – Stoffe, die wärmen und veredeln

Lenz & Leif entwirft Edles und Feines aus Merinowolle. Der Designer Matthias Honold hat sich mit seiner Marke einen Traum erfüllt: seine eigene Textil-Kollektion aus Wendedecken, Kissen und Wärmflaschen. Mit ihnen schenkt er Behaglichkeit für jeden Tag und Luxus auf der Haut. Seine Strickaccessoires aus extrafeiner Merinowolle setzen effektvolle Wohnakzente.

Die edle Kollektion besticht durch eine inspirierende Vielfalt an Farben und Motiven. Mit einem Merinoplaid oder Merinokissen von Lenz & Leif entscheidet sich die Kundin/ der Kunde für einfühlsame Wegbegleiter, die sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit und nachhaltige Produktion (in Deutschland) auszeichnen.

Klares Design – Edles für Sofa & Sesseln

Schlicht und schnörkellos, aber trotzdem edel sind die innovativen Strickbilder von Lenz & Leif. Das klassische Zopfmuster der Decken und Kissen erhält durch strahlende Farben wie Lila, Gelb oder Apfelgrün einen modernen Anstrich. Die Farbpalette ist erdig bis trendig, sie bietet unendlich viele Möglichkeiten der Kreation von schlichten bis farbenprächtigen Produkt-Ensembles. So verleihen beispielsweise Decken und Kissen von Lenz & Leif in gedeckten Farbtönen dem Raum eine klassisch-elegante Note, ein Ensemble aus bunten knalligen Farben hingegen eine frische jugendliche Atmosphäre. Nicht ohne Grund trifft man auf Lenz & Leif in klassischen Chalets, in modernen Stadtwohnungen und auch in eleganten Strandhäusern.