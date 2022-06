Geschichte

Die Tischlerei entstand im November 1991 in Johannisberg / Rheingau direkt im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Meisterschule. Der Betrieb hat sich direkt auf den Möbelbau und Innenausbau spezialisiert. Im Jahr 1997 kam die Auswanderung nach Mallorca. Dort wurde die Carpinteria y Ebanisteria Schuster im Südwesten der Insel gegründet mit dem Tätigkeitsfeld Innenausbau, Möbelbau und Bautischlerei. Bereits nach kurzer Zeit arbeitete die Firma auch in den Top Lagen von Mallorca. Im August 2008 kam die Rückkehr nach Deutschland ins Rheinland mit dem Standort Viersen. Von dort aus werden auch weiterhin Projekte auf Mallorca realisiert.