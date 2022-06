TRAPA Naturholzböden kommen aus Österreich. Vom Schnittholz bis zum verlegefertigen Naturholzboden liegt die gesamte Qualitätskette im TRAPA Familienunternehmen. Durch und durch aus Holz, mit Kristall-Naturöl behandelt, zur Gänze in Österreich produziert. Für höchste Ansprüche an Qualität und Ästhetik, sinnlich erlebbar für den Menschen, schonend für die Umwelt. TRAPA Bodenschätze aus Österreich: hochwertige, technisch innovative Naturholzböden, die mit den Jahren immer schöner werden.

Was ist das Besondere an TRAPA Naturholzböden? Das Holz wird nicht bloß an der Oberfläche, sondern tiefer – im Zell- und Porensystem – mit Thermodruck, Lauge und Kristall-Naturöl behandelt. Das macht den Boden extrem widerstandsfähig, schützt ihn nachhaltig vor Abnutzung und bewahrt die kostbarsten Eigenschaften des natürlichen Materials Holz: Lebendigkeit, Wärme, Behaglichkeit.