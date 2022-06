+ grün...

...sind Sebastian Fürst und sein Landschaftsarchitekten-Team aus Düsseldorf. Wie es eben unsere herzlich-rheinische Natur ist, sehen wir das Leben manchmal mit einem Augenzwinkern. Aber wir sind immer offen und ehrlich am Leben interessiert. Besonders am Leben der Menschen, die täglich den von uns gestalteten Grünflächen begegnen. Wie kann der Mieter schöner wohnen? Wo verbringt der Mitarbeiter seine Mittagspause am liebsten? Was passt zum Gartenbesitzer?

Mit diesen Fragen führen wir als +grün GmbH, 2014 aus einer erfolgreichen Bürogemeinschaft hervorgegangen, eine lang gelebte Firmenphilosophie fort: innen und außen ergeben eine Einheit. Denn der Garten kann ein zweites Wohnzimmer werden, auch ein engagierter Mitarbeiter muss mal den Kopf lüften und der Park ist die Erweiterung des Spielzimmers.

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, setzen wir uns für zielorientierte, pragmatische, aber auch innovative und kostengerechte Lösungen ein: als Plus für Ihre Grün!