Style auf einem neuen Level

a-monolith Sichtestrich ist der Boden für eine neue Moderne: Die in schöner Schlichtheit auch Wärme und Wohlempfinden verbreitet. In seiner eigenen Ästhetik ist dieser Baustoff die ideale Fläche für einen zeitgemäßen Einrichtungs- und Lebensstil mit Kindern, Hunden, Parties oder eigenem Homeoffice. Ganz individuell lässt sich a-monolith Sichtestrich gestalten: mit organischer Zeichnung oder mattiert, beides in zahlreichen Farbtönen. Frei von Lösungsmittel ist er gut zur Umwelt, dazu pflegeleicht sowie äußerst robust. Schlicht - eine Entscheidung für die Zukunft. Inspirationen finden Sie in unserer Galerie oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.