Gasteig Naturwaren - Ihr Baufachmarkt für ökologische und gesunde Produkte

Baubiologisch saubere Produkte für ein gesundes und natürliches Raumklima - ob bei Neubau, Umbau oder Sanierung. Seit 1985 bietet der erste Naturbaumarkt Deutschlands ein umfangreiches Sortiment rund um das Thema ökologisches Bauen und Wohnen. Wir sind der größte Vertreiber von AURO-Naturfarben in Deutschland.

Für höchste ökologische Qualität in allen Räumen erhalten Sie in unserem Baumarkt in München Haidhausen:

Parkett und andere natürliche Bodenbeläge

Naturfarben (Wandfarben, Lasuren, Lacke usw.)Öle, Wachse, Reinigungs- und Pflegemittel

Naturmöbel (Bettgestelle, Nachtkastl, Lattenroste)

Naturmatratzen, Bettdecken, Kopfkissen